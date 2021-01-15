РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. В рамках проверки соблюдения иностранными гражданами режима пребывания на территории Российской Федерации участковые уполномоченные полиции проверили квартиру на Первомайском проезде поселка Малаховка Люберец и пересекли незаконную постановку мигрантов на учет, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Установлено, что 44-летний хозяин квартиры осуществил постановку на миграционный учет восьми иностранных граждан, но мест для их временного проживания не предоставил.

«В отношении подозреваемого дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении в Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.