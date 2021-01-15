РИАМО - 15 янв. Участник международного медицинского кластера в Сколкове израильская клиника «Хадасса Москва» остановила переговоры с американской фармацевтической компанией Pfizer о приобретении вакцины против коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы фонда ММК ИЦ «Сколково».

«С самого начала пандемии клиника находится в постоянном контакте с Институтом Гамалеи и Российским фондом прямых инвестиций. В ближайшее время «Хадасса Москва» планирует начать прививать своих пациентов вакциной «Спутник V», основанной на платформе аденовирусного вектора», — говорится в сообщении.

С осени 2020 года «Хадасса Москва» была единственной в РФ международной клиникой, которая приняла участие в проведении клинических испытаний препарата «Спутник V», а гендиректор «Хадасса» в Израиле Зеев Ротштейн и профессор Полина Степенски, выступающие кураторами московского филиала, высказывались в пользу российской вакцины.

Кроме того, многие врачи и менеджмент столичной «Хадассы» уже привились вакциной «Спутник V».

«Несмотря на то, что во время пандемии мы, как и все клиники России, и государственные, и частные, оказались на передовой борьбы с коронавирусом, наша основная специализация — лечение онкологических заболеваний и оказание паллиативной помощи. И мы хотим сфокусироваться прежде всего на этом: скоро открывается онкологический стационар на 100 коек, это огромная работа и все силы коллектива сейчас направлены на эту задачу», — отметил владелец клиники Евгений Туголуков.

Он добавил, что именно по этой причине клиника решила не закупать другие вакцины, так как считает, что достаточно предложить пациентам одно уже существующее решение.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

- Самое важное о кроронавирусе за день в карточках

- Иностранные Covid‑вакцины в Москве можно будет применять только после регистрации в РФ

Когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно, они будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова

- Власти столицы не исключают еще одной волны Covid‑19. На сегодняшний день в городе ситуация стабильная.

- Число крещенских купелей сократили в России из‑за пандемии. В России подготовят 2630 мест для купания, что на 1233 места меньше, чем в прошлом году.

- В Москве откроются выездные пункты вакцинации от Covid‑19. Жители, проживающие рядом с этими пунктами, получат сообщения на телефон об их открытии.

- Привитых от Covid‑19 россиян призвали носить маски. Вакцинированный человек может передать вирус тем, кто не защищен.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 появится в ГУМе. Ежедневно ГУМ посещают свыше тридцати тысяч человек.

- Футболист сборной РФ Артем Дзюба заразился коронавирусом. Спортсмену пришли положительные результаты теста.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москву из‑за рубежа поставили почти 10 млн использованных одноразовых перчаток. Прокуратура города инициировала возбуждение уголовного дела.

- В РФ могут зарегистрировать третью вакцину от Covid‑19. Ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

- В России выявили около 1,5 тыс мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора считает, что скоро коронавирус станет сезонным заболеванием.

- За сутки в России зарегистрировали 24 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 361 больного. В Москве - 5 534.

- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от Covid-19. Однако она должна давать иммунитет на долгое время.