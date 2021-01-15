РИАМО - 15 янв. В начале февраля в России может произойти повышение пособий, выплат, а также компенсаций для ряда граждан страны, информация об этом есть в проекте постановления правительства, который подготовил Минтруд, сообщает Газета.ru.

«Согласно данным документа, коэффициент индексации для выплат составит 1,049. Поясняется, что такой коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен в 104,9%», – говорится в сообщении.

Изменения могут коснуться граждан, которые подверглись воздействию радиации, Героев России и Советского союза, полных кавалеров ордена Славы, а также ветеранов, инвалидов, имеющих детей и других категорий льготников.

Проект постановления опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.