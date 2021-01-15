РИАМО - 15 янв. Уголовное дело возбудили по факту смерти ребенка во время катания на тюбинге с горки на северо-западе Москвы, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел в пятницу. Во время катания мальчик ударился головой и потерял сознание. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, но ребенок скончался на месте от полученной травмы.

«Следователи работают на месте происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - отметила Иванова.

Расследование по уголовному делу продолжается.

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