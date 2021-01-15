РИАМО - 15 янв. Самого крупного и самого языкастого представителя дятлов – желну (черный дятел) можно встретить в лесах на севере и западе Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального комитета лесного хозяйства.

«В Подмосковье чаще всего желну можно встретить в лесных массивах на севере и западе области в городских округах: Наро-Фоминский, Одинцовский, Можайский, Истра, Клин, Солнечногорск, Волоколамский и частично на востоке области в городских округах: Богородский, Орехово-Зуевский, Егорьевск и Шатура», - говорится в сообщении.

Желна – это самая крупная среди всех дятлов в России птица, которая достигает в длину до 50 сантиметров. Дятел полностью черный с ярко-красной шапочкой на голове и белыми глазами.

Питается желна муравьями и личинками насекомых. В лесу можно встретить муравейники, разоренные черным дятлом. Также эта птица любит раздалбливать трухлявые пни и мертвые деревья.

Выдалбливая себе гнездо, черный дятел может трудиться по 13 часов в сутки.