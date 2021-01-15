РИАМО - 15 янв. На территории Московского региона в крещенскую ночь морозы немного ослабнут, температура воздуха составит от минус 15 до минус 17 градусов, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он отметил, что в ночь с 15 на 16 января и с 16 на 17 января температура воздуха составит минус 22 – минус 23 градуса.

«Мы ожидаем, что после морозных выходных температура воздуха начнет повышаться. Именно в крещенскую ночь (с 18 на 19 января - ред.) прогнозируем, что ночью температура воздуха составит минус 15 – минус 17 градусов, а днем — минус 9 – минус 11 градусов», — сказал Синенков.

На Крещение в Подмосковье оборудуют более 220 мест для купаний на открытых водоемах, прудах, при храмах, церквях, соборах и у святых источников. Работу автобусных маршрутов к местам купания продлят до 2 часов ночи.

Крещение Господне празднуются 19 января и является одним из главных православных праздников.

Где окунуться на Крещение в Подмосковье в 2021 году. Карта мест для купаний>>