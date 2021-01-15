РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке на улице Лапшенкова, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«15 января в 11:29 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в ГСК «Шевченки» на улице Лапшенкова. В 12:22 пожар ликвидировали», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек.