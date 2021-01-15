РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. Полицейские Подольска задержали 34-летнего рецидивиста, подозреваемого в хищении мобильного телефона и личных вещей в продуктовом магазине, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от местного жителя о том, что в одном из продуктовых магазинов на улице Рабочей неизвестный похитил мобильный телефон и личные вещи заявителя. Общая сумма материального ущерба составила 13 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, у которого изъяли похищенный телефон. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.