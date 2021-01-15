РИАМО - 15 янв. В столице работы по цифровизации позволят компенсировать дефицит кадров в сферах образования и здравоохранения, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для отрасли образования и здравоохранениям цифровизация никак не может повлечь увеличение безработицы, потому что в этих отраслях она <...> позволит отчасти компенсировать дефицит кадров, который сейчас существует», - сказала Ракова на площадке Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии».

Она отметила, что проблема роста безработицы «вряд ли будет стоять перед этими отраслями».

«Процесс цифровизации сегодня затрагивает все сферы жизни человека, остановить его невозможно. Здравоохранение и образование – наиболее инертные сферы, поскольку они предоставляют достаточно серьезные услуги населению, и любая ошибка здесь чревата большими последствиями. Но процесс неизбежен и здесь. Я уверена, что только цифровая трансформация позволит качественно изменить предоставление этих услуг», - добавила заммэра.

По ее словам, основу для цифровизации в сферах здравоохранения и образования в столице составляет повышенный запрос горожан, которые вправе требовать у властей более сервисных услуг.

Также Москва за десять лет смогла сформировать развитую эффективную цифровую экосистему.