РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. Жители аварийного дома на Кучинском шоссе в Балашихе, в котором в новогодние праздники на 95-летнюю женщину упала штукатурка с потолка, в ходе дистанционного приема обратились к депутату Мособлдумы Тарасу Ефимову с просьбой оказать содействие в расселении их дома, говорится в сообщении пресс-службы депутата.

В ходе приема Светлана Шамеева из Зверосовхоза попросила оказать содействие в расселении их дома на Кучинском шоссе, владение 2, строение 16, признанного в 2001 году непригодным для проживания. Она отметила, что дом находится на территории промышленной зоны, УК его не обслуживает, жильцы как могут поддерживают строение в надлежащем состоянии, случаются и перебои с водой. А в новогодние праздники на первом этаже на 95-летнюю женщину упала штукатурка с потолка.

«Знаю вашу ситуацию – она действительно сложная. Дома сначала принадлежали предприятию, потом были переданы в муниципалитет. Совхоза давно нет и спросить не с кого. Необходимо заново признавать строения аварийными и включать их в программу расселения, как это было с домами на улице Зеленой, к примеру», - сказал Ефимов.

Он добавил, что на следующей неделе вместе с депутатами совета депутатов Балашихи приедет в Зверосовхоз к пенсионерке, у которой обрушилась штукатурка с потолка.

Еще одна заявительница, мама троих детей Наталья Голубева посетовала, что не может получить удостоверение многодетной семьи.

«Я родилась и живу в Балашихе, мой супруг с 2008 года также проживает в городе, работает в полиции, у нас трое детей. Обращалась в управление социальной защиты, чтобы меня признали многодетной, но получила отказ», - сказала Голубева.

Областной депутат попросил женщину прислать отказ из соцзащиты для прояснения ситуации и в случае необходимости - подготовки депутатского запроса.

Очередной дистанционный прием депутат Мособлдумы проведет 18 января с 9:30 до 10:30. Телефон для связи: 8(968)760-00-90, также можно направить обращение на электронную почту: taras-efimov@mail.ru.