РИАМО - 15 янв. Трамваи трех маршрутов задерживаются на Дубининской улице в столице из-за повреждения контактной сети, сообщается в Telegram-аккаунте «Дептранс. Оперативно».

«На Дубининской улице из-за повреждения контактной сети задерживаются трамваи №№3, 38, 39», — говорится в сообщении.

Маршруты трамваев были временно изменены. Пассажирам рекомендовали быть внимательными.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на Дубининской улице образовалась пробка длиной порядка 500 метров.