РИАМО - 15 янв. Поиски волка, о котором сообщали очевидцы в Одинцовском округе, в настоящий момент продолжаются, пока следов животного не обнаружили, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее в Голицыне жители заметили волка. Возможно, это метис волка и собаки. Для поиска животного сформировали группу из ветеринарной службы, охотников, охотпользователей и специализированных ловцов. Предположительно, животное сбежало из частного питомника.

«Сегодня выезжали представители ветеринарного и охотхозяйства. Они снова проверяли территорию. Следов волка не найдено. В настоящий момент он локацию, видимо, поменял», — сказал Воскресенский.

Он отметил, что животное, скорее всего, близко знакомо с человеком, судя по его поведению. Предположительно, либо волк вернулся к своему владельцу, либо хозяин его нашел сам.

Воскресенский напомнил, что это животное может представлять опасность для окружающих. Содержание диких животных в домашних условиях запрещено. Если будет найден владелец зверя, то он будет оштрафован.

В том случае, если волка все-таки отловят, то его поместят на карантин, чтобы исключить вероятность бешенства, после чего будет рассмотрен вопрос о направлении зверя в специальный питомник.