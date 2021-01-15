РИАМО - 15 янв. Столичный физкультурно-спортивный центр «Экстрим» планируют капитально отремонтировать, проектная документация по работам уже утверждена, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Здание, расположенное на улице Госпитальный Вал, было построено в 1956 году. Проектом предусмотрено проведение внутренних и наружных ремонтных работ.

«Цоколь здания будет обработан антигрибковым составом в местах замачивания, на нем заменят штукатурку и затем окрасят. На фасаде также заменят штукатурный слой стен в местах повреждения: обработают защитными и антисептическими составами, окрасят», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он отметил, что еще отремонтируют оконные откосы, заменят оконные и межэтажные отливы. А также обновят декоративные элементы и отремонтируют крыльцо.

Во всех помещениях установят двери, выполнят полную внутреннюю отделку в соответствии с их функциональным назначением.

Кроме того, обновят инженерные системы здания: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, кондиционирование, связь.