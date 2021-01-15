РИАМО - 15 янв. Каждый пятый житель подмосковного Реутова оплачивает услуги ЖКХ через интернет-портал «Недолжник.рф», говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Все больше жителей Реутова переходят на оплату коммунальных услуг онлайн. При этом более половины пользователей предпочитают использовать мобильное приложение. Оплатить ЖКУ без комиссии можно картой любой платежной системы банка, а также через Google Pay и Apple Pay. Система подтвердит платеж мгновенно», - говорится в сообщении.

Провести оплату можно без обязательной регистрации, указав номер лицевого счета.

«Кликнув на кнопку «Посмотреть задолженность», можно проверить, оплачивают ли ЖКУ их родители или дети, а в случае необходимости помочь им с оплатой. Для авторизованных пользователей портал «Недолжник.рф» предоставляет возможность оплатить ЖКУ авансом, подключить автоплатеж, передать показания приборов учета и другое», - отмечается в сообщении.

На протяжении всего 2020 года администраторы интернет-портала проводили различные акции, более 1,2 тысячи жителей Реутова приняли в них участие.