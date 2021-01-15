РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. В многоквартирных домах подмосковного Красногорска в нынешнем году отремонтируют 263 подъезда, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Работу с обращениями граждан, зимнюю уборку, ремонт подъездов и подготовку к празднику Крещения Господня обсудили в администрации муниципалитета в пятницу.

«В 2021 году в городском округе Красногорск по программе «Мой подъезд» будет отремонтировано 263 подъезда в многоквартирных домах», - сказал замглавы администрации округа по ЖКХ Роман Комиссаров.

По его словам, адресный перечень будет опубликован на сайте администрации округа в ближайшее время.