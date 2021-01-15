РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. С территории подмосковного Красногорска за минувшую неделю вывезли 2,2 тысячи кубометров снега, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Работу с обращениями граждан, зимнюю уборку, ремонт подъездов и подготовку к празднику Крещения Господня обсудили в администрации муниципалитета в пятницу.

«199 обращений на портал «Добродел» и в соцсети отработано за минувшую неделю по теме зимней уборки. С территории округа вывезено 2,2 тысячи кубометров снега», - говорится в сообщении.

Глава округа Эльмира Хаймурзина напомнила, что при отработке жалоб необходимо учитывать нормативы уборки территории, закрепленные в ГОСТ.

«В первую очередь при снегопаде дорожные и коммунальные службы обязаны привести в порядок центральные магистрали и пешеходные дорожки, подходы к остановкам и ключевым соцобъектам, только после этого техника и рабочие переходят к очистке внутриквартальных дорог и дворов», - отметила Хаймурзина.

Дорожные и коммунальные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. В ближайшие сутки вновь ожидается снегопад.