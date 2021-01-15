Где и как будут работать мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 в Москве

3

В выездных пунктах вакцинацию будут проводить в порядке живой очереди с 10:00 до 21:00. Сам процесс занимает около 40 минут. Первые 10–15 минут выделяют на первичный осмотр и саму прививку, а последующие полчаса нужны для поствакцинального осмотра.

Заместитель мэра Москвы порекомендовала приходить в мобильные пункты по несколько человек.

«По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами – семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат», – пояснила Анастасия Ракова.

Сразу после первой прививки врач по согласованию с гражданином должен назначить дату и время введения второго компонента.

С собой необходимо взять паспорт и, при наличии, полис ОМC. Справка с места работы больше не нужна – достаточно просто назвать отрасль, в которой вы работаете. Студентам вузов и колледжей нужно будет показать студенческий билет.

Список бесплатных лекарств, которые выдают больным коронавирусом в Москве>>