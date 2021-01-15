Где и как будут работать мобильные пункты вакцинации от Covid‑19 в Москве

Удобная вакцинация
О начале нового этапа вакцинации от коронавируса в выездных пунктах сообщила 15 января заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Дополнительные точки, где можно сделать прививку, расположатся в популярных местах столицы. Это должно помочь ускорить прививочную кампанию и сделать ее удобнее для жителей Москвы.
По словам вице-мэра, горожане, проживающие рядом с новыми выездными точками вакцинации, получат смс-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы.
Все мобильные пункты вакцинации оснащены специальным морозильным оборудованием, которое необходимо для правильного хранения вакцины. Вакцинацию будут проводить врачи городских поликлиник.
Где и когда можно сделать прививку
Первый выездной пункт вакцинации откроется в воскресенье, 17 января, в ГУМе. С 20 января сделать прививку можно будет во флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», фудмолле «ДЕПО», «Геликон-опере», а также в нескольких крупных торговых центрах.
С 20 по 27 января привиться можно будет в ТЦ «Океания» и «Город». Далее с 27 января по 2 февраля вакцинацию проведут в торговых центрах «Саларис» и «К-153», а с 3 по 9 февраля – в ТЦ «COLUMBUS» и «Калейдоскоп».
В названных торговых центрах выездные бригады будут работать в течение одной недели. Спустя три недели медработники вернутся на прежние места, чтобы граждане могли сделать вторую часть прививки в том же пункте вакцинации.
Как будет проходить вакцинация
В выездных пунктах вакцинацию будут проводить в порядке живой очереди с 10:00 до 21:00. Сам процесс занимает около 40 минут. Первые 10–15 минут выделяют на первичный осмотр и саму прививку, а последующие полчаса нужны для поствакцинального осмотра.
Заместитель мэра Москвы порекомендовала приходить в мобильные пункты по несколько человек.
«По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами – семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат», – пояснила Анастасия Ракова.
Сразу после первой прививки врач по согласованию с гражданином должен назначить дату и время введения второго компонента.
С собой необходимо взять паспорт и, при наличии, полис ОМC. Справка с места работы больше не нужна – достаточно просто назвать отрасль, в которой вы работаете. Студентам вузов и колледжей нужно будет показать студенческий билет.
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Кто может сделать прививку
Сделать прививку в мобильном пункте вакцинации могут жители Москвы старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями, при которых нужно соблюдать домашний режим, студенты колледжей и вузов старше 18 лет. Также привиться могут работники сферы образования, торговли и услуг, ЖКХ, транспорта, медики и представители других профессий. Ознакомиться с полным перечнем отраслей можно на официальном сайте мэра Москвы.
При этом у жителя, желающего сделать прививку, не должно быть обострения хронического заболевания и ОРВИ в течение двух недель до прививки. К вакцинации не допустят тех, кто принимал участие в исследовании вакцины от коронавируса или делал любую прививку менее месяца назад, а также беременных и кормящих грудью.
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