РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 янв. В 2020 году комплексный ремонт провели в 150 подъездах подмосковного Королева, еще в 254 подъездах сделан точечный ремонт, говорится в сообщении пресс-службы городского координационного совета.

Все работы были согласованы, проведены и приняты при участии жителей.

«Комплексный ремонт выполнен в 150 подъездах, в 254 подъездах сделан точечный ремонт. Все их выполнили управляющие компании», - говорится в сообщении.

Управляющая компания «Жилкомплекс» выполнила комплексный ремонт 120 подъездов в 55 многоквартирных домах. УК «Блеск-сервис» привела в порядок 46 подъездов. Управляющая организация «Жилсервис» комплексно отремонтировала 42 подъезда в 10 домах.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой управляющие компании нашего города и региона столкнулись с рядом проблем. На время самоизоляции были приостановлены многие работы, но мы мобилизовались и постарались наверстать упущенное время, до конца года мы выполнили все запланированные на год работы по ремонту мест общего пользования», - сказал руководитель управляющей компании «Основа», депутат городского совета Сергей Дробышев.