РИАМО - 15 янв. В Подмосковье выделят деньги на завершение строительства двух проблемных долевых объектов, дольщики ЖК «Покровский» в Сергиевом-Посаде и ЖК «Восточный берег» в Одинцовском округе получат ключи от своих квартир в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области.

«Строительство ЖК «Покровский» в Сергиево-Посадском городском округе было остановлено еще в 2018 году, именно с этого момента практически 200 человек ждут свои квартиры, а объект был заморожен в строительной готовности не более 45%», - говорится в сообщении.

Фонду нужно будет возвести в рамках достроя 10 тысяч квартирных метров. Застройщик АО «СИХ» признан банкротом.

ЖК «Восточный берег» в Звенигороде стоит незавершенный с 2011 года. Более 50 граждан ждут свои квартиры на объекте, который возведен застройщиком-банкротом ЗАО «ТМ-СтройПром» только на 30%.

Планируемая дата передачи ключей дольщикам – середина 2022 года.

«Подмосковный фонд приступает к восстановлению прав еще 250 человек в Одинцове и Сергиевом-Посаде. В ближайшее время будет запущена процедура передачи прав на объекты Фонду Московской области и уже летом этого года мы планируем выйти на строительные площадки», - сказал директор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области Виталий Донченко.

Стали известны планы по бюджетному строительству в Подмосковье на ближайшие годы>>