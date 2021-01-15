РИАМО - 15 янв. В пятницу в Подмосковье завершается первый этап отбора проектов «народного» бюджета на текущий год, уже проголосовали свыше 260 тысяч жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления территориальной политики Московской области.

Прием заявок для участия в конкурсе проходил на портале «Добродел» в декабре 2020 года.

«Для конкурсного отбора инициативные жители предложили около 700 проектов, за которые проголосовали почти 270 тысяч человек, проживающих в Московской области. Сравнивая с прошлым годом, число принявших участие в голосовании возросло более чем на 60 тысяч», — говорится в сообщении.

Формирование «народного» бюджета происходит с учетом потребностей жителей и нацелено на то, чтобы помочь им реализовать инициативы местного характера. К примеру, в Химках родители школьников вместе с врачами-стоматологами смогли обустроить в семи школах стоматологические кабинеты для бесплатной помощи детям. В Егорьевске жители смогли создать зону отдыха в деревне Челохово, а в деревне Леоново — пожарный водоем.

Еще в 17 школах и детских садах Красногорска обустроили интерактивные классы с суперсовременным мультимедийным оборудованием, закупили концертные костюмы и музыкальное оборудование для проведения праздников и концертов.

Не остались в стороне от вопросов местного значения и депутаты Мособлдумы. Благодаря участию депутата Мособлдумы и олимпийского чемпиона Александра Легкова в Сергиевом Посаде удалось установить спортплощадку для воркаута, а еще разместить на набережной столы для настольного тенниса.

При поддержке спикера регионального парламента Игоря Брынцалова в Балашихе благоустроили набережную Саввинского пруда. В Мытищах первый зампредседателя Мособлдумы Никита Чаплин помог с изданием памятной книги «Дети войны. Дети беды».

«Чуткий и оперативный отклик на запросы жителей — залог их доверия, а доверие — ключ к успешному развитию региона», — отмечается в материале.

По словам президента РФ Владимира Путина, в зависимости от доверия к власти возникает поддержка со стороны людей, а если ее нет, то нет и результата.

Удовлетворение нужд жителей — главная цель «народного» бюджета.

В 2021 году, как и в прошлом, Московской областью на каждый из проектов «народного» бюджета закладывается до 10 миллионов рублей. Участие в конкурсе возможно для всех. Темы проектов могут быть самыми разными. Это и благоустройство, и развитие спорта, это создание и реставрация объектов культуры и досуга, обустройство библиотек, школ и многое другое.

После завершения муниципальных отборов проекты-победители будут участвовать в региональном этапе конкурса, где и определятся инициативы, которые будут реализованы в 2021 году.

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