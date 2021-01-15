РИАМО - 15 янв. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова не исключила еще одной волны коронавирусной инфекции в городе, сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день в городе ситуация стабильная, но исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация», —​ сказала Ракова.

С начала пандемии в городе выявлено 882 962 случая Covid-19, выздоровели 729 089 человек, умерли 12 322 пациента.

В мегаполисе на сегодняшний день работают 100 пунктов вакцинации от Covid-19. С 20 января в столице откроют шесть выездных пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, среди них — ТЦ, офисы госуслуг и другие популярные точки притяжения жителей.

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Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

- Самое важное о кроронавирусе за день в карточках

- Иностранные Covid‑вакцины в Москве можно будет применять только после регистрации в РФ

Когда в России будут зарегистрированы иностранные вакцины, либо мы их купим, либо они будут нам представлены бесплатно, они будут сразу же предоставлены в вакцинационные пункты Заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова

- Власти столицы не исключают еще одной волны Covid‑19. На сегодняшний день в городе ситуация стабильная.

- Число крещенских купелей сократили в России из‑за пандемии. В России подготовят 2630 мест для купания, что на 1233 места меньше, чем в прошлом году.

- В Москве откроются выездные пункты вакцинации от Covid‑19. Жители, проживающие рядом с этими пунктами, получат сообщения на телефон об их открытии.

- Привитых от Covid‑19 россиян призвали носить маски. Вакцинированный человек может передать вирус тем, кто не защищен.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 появится в ГУМе. Ежедневно ГУМ посещают свыше тридцати тысяч человек.

- Футболист сборной РФ Артем Дзюба заразился коронавирусом. Спортсмену пришли положительные результаты теста.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москву из‑за рубежа поставили почти 10 млн использованных одноразовых перчаток. Прокуратура города инициировала возбуждение уголовного дела.

- В РФ могут зарегистрировать третью вакцину от Covid‑19. Ее разработал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.

- В России выявили около 1,5 тыс мутаций коронавируса. Глава Роспотребнадзора считает, что скоро коронавирус станет сезонным заболеванием.

- За сутки в России зарегистрировали 24 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 361 больного. В Москве - 5 534.

- Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от Covid-19. Однако она должна давать иммунитет на долгое время.