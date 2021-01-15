РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 янв. В пятницу заместитель председателя правительства региона – министр экологии и природопользования Андрей Разин на встрече с жителями Балашихи и экоактивистами, обсудил дальнейшую судьбу рекультивированного полигона ТБО «Кучино», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

В мероприятии приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, первый заместитель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов, специалисты Минэкологии. Участники обменялись мнениями о проведенной рекультивации полигона.

«Самое важное сейчас – контроль за состоянием полигона. Он остается высокотехнологичным объектом, который будет генерировать электроэнергию. На сегодняшний день есть эксплуатирующая организация, которая обеспечивает такой контроль. Теперь можно строить планы на перспективу. Со своей стороны могу сказать, что экомониторинг будет продолжаться, будем постоянно осуществлять контроль качества атмосферного воздуха», - сказал Разин.

Он выразил уверенность, что в этом им помогут и ВООП, и экоактивисты.

Состояние атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне объекта и в микрорайонах Балашихи будет анализироваться с помощью стационарных постов и в ходе постоянных рейдов мобильной лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг», подведомственной Минэкологии. В Балашихе установлено 9 постов наблюдения, работающих в тестовом режиме.

По словам руководителя ГКУ «Мособлэкломониторинг» Константина Малащука, мониторинг проводился на протяжении всех новогодних каникул. Был проведен анализ более 20 проб воздуха вблизи полигона и в микрорайонах Саввино, Железнодорожный, Салтыковка, Керамик, Южное Кучино, деревне Фенино и других локациях.

Исследования проводились по 11 загрязняющим веществам: оксидам углерода и азота, диоксиду азота, аммиаку, диоксиду серы, сероводороду, метану, озону, взвешенным веществам, взвешенным частицам. Превышений ПДК загрязнителей не выявлено. Максимальная концентрация сероводорода составила 0,8 ПДК.

В беседе коснулись темы земельных участков, не вошедших в проект рекультивации, где долгое время незаконно размещались отходы.

По словам Разина, по заказу администрации округа в октябре-декабре 2020 года были выполнены инженерные изыскания. По предварительным выводам, вблизи полигона были размещены отходы на площади порядка 40 гектаров. Минэкологии направило специализированным организациям предложения по подготовке проектно-сметной документации на рекультивацию нарушенных земель.