РИАМО - 15 янв. Около миллиона телемедицинских консультаций получили москвичи в 2020 году, электронные сервисы значительно упрощают жизнь как врачам, так и пациентам, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Теперь мы точно не откажемся от телемедицины. Это совершенно другие возможности <...> Телемедицинский центр, который мы создали за три недели, позволил нам вести в таком режиме 300 тысяч человек, получить миллион консультаций», — сказала Ракова на площадке Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии».

Она отметила, что этот инструмент позволяет не только помочь пациентам, но и снять психологическое напряжение.

«Около 800 тысяч человек уже пролечили от коронавируса в Москве, но мы не видим напряжения в системе. Большинство населения не высказывается негативно», — заключила Ракова.

Другим важным ресурсом стала электронная медицинская карта, заведение которой занимает не более двух дней и не требует прихода в поликлинику, уточнила она.

«Электронные сервисы значительно упрощают жизнь пациентам. Раньше вы должны были приходить в регистратуру за своими результатами, теперь в медицинскую карту вся информация приходит даже быстрее, чем ее видит врач», — заключила вице-мэр.