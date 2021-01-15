РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 32 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 8 150 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 361 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

«В городском округе Подольск за сутки выявили 32 случая заболевания. Всего в округе зафиксировали 8 150 заболевших», — говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 174 620 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, скончались 3 217 человек, выздоровели и выписались 133 874 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 (800) 550-50-30, а также тематический сайт.

Текстовая трансляция

15 ЯНВАРЯ

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