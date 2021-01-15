РИАМО - 15 янв. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский 18 января посетит с рабочим визитом стройплощадку молочных комплексов компании «ТиЭйч-РУС Милк» в Волоколамском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхозпрода.

«Строительные работы проекта вьетнамского концерна в Волоколамском городском округе региона ведутся с нарушением сроков. В ходе рабочей поездки на объект планируется обсудить с представителями компании причины отставания от графика строительства животноводческих комплексов», — сказал Воскресенский.

Он напомнил, что на сегодня завершены работы по строительству родильного отделения, практически завершен коровник на 1,2 тысячи голов скота, силосная траншея с навесом и перегородками под склад кормов.

Кроме того, площадка обеспечена подъездной автодорогой, газом и электричеством.

«Поголовье на ферме составляет на сегодняшний день 2007 голов, из них 1075 коров. По завершении молочно-товарная ферма вместит порядка 6 тысяч голов крупного рогатого скота», — заключил Воскресенский.