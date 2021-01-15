РИАМО - 15 янв. Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу из договора по открытому небу (ДОН), сообщается на сайте МИД РФ.

В ноябре прошлого года США вышли из договора по открытому небу, из-за этого был существенно нарушен баланс интересов государств-участников данного договора. Кроме того, был нанесен ущерб действию документа и подорвана его роль как инструмента укрепления доверия и безопасности стран.

«Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», - говорится в сообщении.

Из-за отсутствия прогресса в данном вопросе Россия приняла решение о выходе из ДОН.​​