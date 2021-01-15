РИАМО - 15 янв. Окунаться в холодную воду на Крещение не стоит людям с хроническими заболеваниями, беременным женщинам и маленьким детям, сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

«В первую очередь, говоря о мерах безопасности (при купании на Крещение – ред.), следует сказать о том, кому <…> стоит воздержаться от купания. Это лица с хроническими заболеваниями дыхательной, мочеполовой, сердечно-сосудистой систем. Беременные женщины, малолетние дети, больные с сахарным диабетом и повышенным артериальным давлением», — сказал Печенин.

Кроме того, не стоит купаться в проруби тем, кто недавно перенес какие-либо респираторно-вирусные заболевания, добавил он.

Печенин отметил, что перед купанием не рекомендуется длительное время находится на морозе. Также не нужно согреваться алкогольными напитками во время ожидания на открытом воздухе.

В местах, оборудованных для купаний на Крещение, будут дежурить свыше 14 тысяч сотрудников МЧС и более 4 тысяч единиц техники.

Крещение Господне празднуются 19 января и является одним из главных православных праздников.