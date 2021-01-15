РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 янв. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий не выявил нарушений санитарных норм в гимназии №46 в поселке Малаховка в ходе проверки, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В пятницу Ружицкий вместе с директором учебного заведения Натальей Пичкур проверил соблюдение мер безопасного пребывания детей.

«Масочный режим, термометрия, дезинфекция – эти понятия за последний год из-за пандемии коронавирусной инфекции прочно вошли в нашу жизнь. Гимназия №46 обеспечена всем необходимым для соблюдения требований безопасности. При входе в учреждение измеряется температура, регулярно проводится дезинфекция помещений, работают бактерицидные рециркуляторы, за каждым классом закреплен отдельный кабинет», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что педагоги соблюдают масочный режим при индивидуальной работе с учащимися. Остальные сотрудники в масках постоянно, а сотрудники буфета и технический персонал - в масках и в перчатках.

«Важная тема – питание школьников, с 1 сентября 2020 года все ученики начальных классов получают бесплатные горячие завтраки. Питание школьников проводится в соответствии с графиком приема пищи. Организован родительский контроль школьного питания», – добавил Ружицкий.

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