РИАМО - 15 янв. Столица выделила уже 88,5 миллиардов рублей на поддержку предпринимателей во время пандемии коронавируса, в 2020 году в городе приняли пять пакетов антикризисных мер для бизнеса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В число антикризисных мер вошли отсрочки по налогам и сборам, арендные каникулы, отсрочки и послабления для арендаторов городского имущества, гранты для собственников коммерческой недвижимости, гранты на борьбу с коронавирусом, программа «14 субсидий», программа льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

«На данный момент поддержку города получили больше 51 тысячи организаций», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что льготы на аренду помогли пережить трудности многим социальным, спортивным, развлекательным учреждениям. Среди них частная школа «Эрудит-2», бассейн «Чайка», музей «Огни Москвы».

«Малое предприятие «Ортез», которое производит протезы для людей и животных, получило кредит в рамках льготной городской программы. Он помог сохранить рабочие места прошлой весной и летом, когда был спад производства», - заключил Собянин.

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