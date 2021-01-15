РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 янв. Щелковские молодогвардейцы подключились к устранению последствий снегопада, который обрушился на Подмосковье 14 января, и убрали от снега детскую площадку на улице Комарова, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

«Мы понимаем важность и необходимость быстрой уборки снега и рады, что наши службы также оперативно к ней подключились. Стоит отметить активность молодогвардейцев со всех уголков Московской области, которые также не поленились и вышли для уборки снега», - сказал заместитель руководителя Щелковского отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

Активисты принимают деятельное участие в помощи жителям, в том числе и работают в волонтерском центре «Единой России». В каждодневном режиме добровольцы из волонтерского штаба оказывают адресную помощь по закупке лекарств и продуктов людям, находящимся в режиме самоизоляции, и отрабатывают по 2-3 заявки в день.

Если жителям нужна помощь добровольцев, то обратиться за ней можно, позвонив на номера горячей линии волонтерского штаба: 8(496)566-19-54 или 8(903)777-18-69. Телефон социальной защиты для справок и вопросов: 8(496)566-98-03.