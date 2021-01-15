РИАМО - 15 янв. В Москве в течение года запланировано провести оптимизацию работы рентгенологов, они будут работать в едином радиологическом центре, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве создан единый радиологический центр и разработан единый интерфейс для описания снимков.

«Вся техника цифровая, мы создали единый сервис, где формируются все снимки. И сейчас уже нет необходимости рентгенологу находится рядом с рентгелогическим оборудованием. <...> В течение ближайшего года всех рентгенологов, а их около 600 человек, с поликлиник соберем в этом центре», - сказала Ракова на площадке Гайдаровского форума «Россия и мир после пандемии».

Она отметила, что это существенно повысит качество заключений по рентгенологическим снимкам.

«У нас есть возможность обеспечить специализацию рентгенологов, давая возможность описывать снимки в определенной локализации. Плюс они могут консультироваться друг с другом и повышать качество заключений», - заключила заммэра.