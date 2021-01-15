РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 янв. Жители подмосковного Красногорска смогут набрать святой воды во всех храмах округа 18 и 19 января, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Чин Великого освящения воды в Красногорских храмах пройдет и в Крещенский Сочельник, 18 января, и непосредственно в сам праздник Крещения Господня, 19 января.

«Набрать святой воды православные верующие смогут во всех храмах городского округа вне зависимости от наличия купели», - говорится в сообщении.

Желающие искупаться в Крещение смогут сделать это в специально оборудованных местах со строгим соблюдением антиковидных мер.

«В нашем округе будут оборудованы две иордани: на территории Елисаветинского храма в Опалихе и на территории церкви Димитрия Солунского в селе Дмитровское», - отмечается в материале.

С графиком работы православных храмов в Крещение можно ознакомиться на официальном сайте администрации муниципалитета.

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