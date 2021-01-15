РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. Подольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух девушек, которые вырвали и унесли с собой металлическую фигуру футболиста Артема Дзюбы, сообщила «РИАМО в Подольске» помощник подольского городского прокурора, юрист 3-го класса Маргарита Тарасова.

Две нетрезвые девушки 28 октября 2019 года вырвали и унесли с собой металлическую фигуру Дзюбы, стоявшую на улице Генерала Смирнова, 11 в микрорайоне Кузнечики. Этот момент попал на видео. Затем они записали видеобращение, где пояснили, что болели за российских футболистов на чемпионате мира по футболу в России в 2018 году. Рассказали, что взяли фигуру футболиста из хулиганских побуждений и попросили помощи у Дзюбы. В отношении девушек возбудили уголовное дело по статье «Кража», им грозило максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

«Подольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу двум жительницам Подольска. Их признали виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. 14 января в обвинительном приговоре одной назначили наказание в размере 15 тысяч рублей, а другой - 20 тысяч рублей. Прокуратура считает приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание соразмерным содеянному», - сказала Тарасова.

Одна из девушек признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном, другая только частично. Суд, допросив всех участников процесса, исследовав письменные материалы уголовного дела, пришел к выводу о виновности подсудимых.