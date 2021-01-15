РИАМО - 15 янв. Градостроительно-земельная компания Москвы (ГЗК) одобрила включение четырех участков в трех округах столицы в перечень территорий под индивидуальное жилое строительство, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
На востоке столицы доступны участки по адресу: улица Лыткаринская, владения 27 и 29 площадью 0,12 и 0,15 гектара. Суммарная поэтажная площадь объекта может быть от 601 до 750 квадратных метров.
В новой Москве есть участок по адресу: Марушкинское поселение, деревня Крекшино, улица Солнечная, владение 2. Площадь участка 0,13 гектара, а построить жилье можно суммарной поэтажной площадью не более 543 квадратных метров.
Все перечисленные участки сейчас свободны.
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