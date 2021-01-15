РИАМО – 15 янв. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что доллар в ближайшие 30-50 лет останется мировой резервной валютой, сообщает ТАСС.

«Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, и не менее 30-40 и 50 даже лет она будет оставаться основной. Китайская валюта пока не станет мировой резервной валютой», - сказал Кудрин в ходе Гайдаровского форума.

Он отметил, что пока Пекин не обеспечивает свободу движения капитала в свою страну и свободу определения цен активов в самом Китае.

«То есть китайская экономика для нас немножко неопределенная величина, чуть-чуть «черный ящик», несмотря на ведущие передовые компании, которые имеют листинг на мировых биржах», - сказал Кудрин.​​