РИАМО - 15 янв. В этом году для крещенских купаний в России подготовят 2630 мест, что на 1233 места меньше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам МЧС РФ Андрей Печенин.

«По предварительным сведениям, запланировано 2630 мест для купания. <…> В прошлом году было значительно больше - 3863 купели», - сказал Печенин во время круглого стола, посвященного обеспечению безопасности во время Крещения. Он пояснил, что сокращение числа купелей связано с ограничениями, введенными в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

В Подмосковье на Крещение оборудуют около 220 купелей. Они будут находиться при храмах, у святых источников, на открытых водоемах, прудах. Крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января.

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15 ЯНВАРЯ

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