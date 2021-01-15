РИАМО - 15 янв. В Подмосковье на 20 водоемах обнаружена критическая толщина льда менее 7 сантиметров, проверка коснулась 62 водоемов региона, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Спасатели, а также сотрудники Госинспекции по маломерным судам и Госпожнадзора выявили опасные водоемы в ходе патрулирования акваторий и замера льда, которые проводились в местах, где люди массово выходят на водоемы.

«По результатам проверки толщина льда варьируется от 0 до 50 сантиметров. Средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет более 25 сантиметров. Опасность вызывают 20 водоемов, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 сантиметров», – говорится в сообщении.

В числе опасных водоемов, которые были названы, значатся река Лопасня в Чехове, река Ока в Серпухове, Кашире, Озерах, Луховицах и Ступине, Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском, река Волга в Дубне, река Гнилуша в Домодедове, река Яуза в Мытищах, река Вохонка в Павловском Посаде, река Пахра в Подольске, река Нахабинка в Красногорске, река Нерская и озеро Светлое в Воскресенске, Озернинское водохранилище в Рузе.

Также в числе опасных акваторий числится Шатурская группа озер в Рошале.

В качестве профилактики спасатели ведут беседы с жителями региона и рыбаками, а также раздают листовки с информацией. В патрулировании водоемов задействованы 354 человека.