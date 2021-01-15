РИАМО - 15 янв. На памятниках Великой Отечественной войны, расположенных на территории Подмосковья, могут появиться QR-коды, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается сопровождать памятники ВОВ QR-кодами. Они будут давать доступ к подробной информации о героях и событиях, которым посвящены монументы.
Также законопроектом предлагается закрепить обязанность региональных властей по содействию в формировании списков погибших при защите Отечества и нанесению их имен на соответствующие мемориальные сооружения.
«Поддерживаю данное предложение. Мы постоянно взаимодействуем с Главным управлением региональной безопасности и органами МСУ. Уверен, что в Московской области не возникнет проблем предоставлением всей необходимой информации о памятниках», - добавил Керселян.
Профильный комитет Мособлдумы ежеквартально инспектирует памятники. В том числе, депутаты следят за тем, какие из объектов нуждаются в первую очередь в реконструкции.
Волонтеры Победы благоустроили свыше 20 памятников ВОВ в Подмосковье>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии