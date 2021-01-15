РИАМО - 15 янв. На памятниках Великой Отечественной войны, расположенных на территории Подмосковья, могут появиться QR-коды, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается сопровождать памятники ВОВ QR-кодами. Они будут давать доступ к подробной информации о героях и событиях, которым посвящены монументы.

«Внедрение современных цифровых технологий, таких как QR-коды, особенно актуально в год науки и технологий, объявленный Владимиром Путиным. Мы уже активно их используем в нашей повседневной жизни, а оснастив такими кодами памятники, мы сделаем еще один шаг в сохранении исторической памяти о живых историях, героях и событиях Великой Отечественной войны», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

Также законопроектом предлагается закрепить обязанность региональных властей по содействию в формировании списков погибших при защите Отечества и нанесению их имен на соответствующие мемориальные сооружения.

«Поддерживаю данное предложение. Мы постоянно взаимодействуем с Главным управлением региональной безопасности и органами МСУ. Уверен, что в Московской области не возникнет проблем предоставлением всей необходимой информации о памятниках», - добавил Керселян.

Профильный комитет Мособлдумы ежеквартально инспектирует памятники. В том числе, депутаты следят за тем, какие из объектов нуждаются в первую очередь в реконструкции.

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