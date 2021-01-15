РИАМО - 15 янв. В местах, оборудованных для купаний на Крещение, будут дежурить свыше 14 тысяч сотрудников МЧС и более 4 тысяч единиц техники, сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин.

«В текущем году, по предварительным сведениям, запланировано 2630 мест для купаний (в целом по РФ - ред.). Обеспечивать безопасность в этих местах будут свыше 14 тысяч спасателей МЧС и более 4 тысяч единиц техники, в том числе 197 плавсредств, а также судов на воздушной подушке», — сказал Печенин во время круглого стола, посвященного обеспечению безопасности во время Крещения.

Он добавил, что возле мест купаний планируется организовать более 2 тысяч точек для обогрева.

На Крещение в Подмосковье оборудуют более 220 мест для купаний на открытых водоемах, прудах, при храмах, церквях, соборах и у святых источников. Работу автобусных маршрутов к местам купания на Крещение продлят до 2 часов ночи. Также будет организовано около 10 тысяч парковочных мест.

Крещение Господне празднуются 19 января и является одним из главных православных праздников.

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