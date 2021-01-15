РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 15 янв. В Домодедове из-за неблагоприятных погодных условий - сильных морозов - прекратила работу муниципальная карусель возле кафе «Андерсон», сообщается в группе парков Домодедова в соцсети «ВКонтакте».

Прошедшая ночь в регионе стала самой холодной с начала зимы, а также самой морозной за последние три года. В пятницу в Подмосковье температура может опуститься до минус 19 градусов, этот день станет самым морозным с начала зимы.

«Важная информация! В связи с погодными условиями муниципальная карусель около кафе «Андерсон» не работает!» - говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства. Горожан просят одеваться теплее, выходя на улице. О запуске карусели будет сообщено дополнительно.

Карусель расположена по адресу: Каширское шоссе, дом №42.