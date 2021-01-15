РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 15 янв. Балашихинское производственное отделение Щелковского филиала АО «Мособлэнерго» получило в ведение 574 километра линий электропередачи, принадлежавших до 1 января 2021 года ЗАО «ЭЛЭКС», говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

«Это 322 километра высоковольтных и 252 километра низковольтных воздушных и кабельных линий. Объекты были переданы на баланс АО «Мособлэнерго» в связи с прекращением деятельности прежней электросетевой компании. ЛЭП и подстанции расположены на территориях Железнодорожного, Балашихинского и Реутовского сетевых участков», - говорится в сообщении.

Также вместе с воздушными и кабельными линиями на баланс АО «Мособлэнерго» было передано 580 трансформаторных и распределительных подстанций, ранее обслуживаемых компанией «ЭЛЭКС».

Передача электросетей и подстанций в ведение Балашихинского производственного отделения АО «Мособлэнерго» позволит производить качественное и своевременное обслуживание энергообъектов. Также оперативно устранять возможные технологические нарушения. Обязательства по ранее заключенным договорам с ЗАО «ЭЛЭКС» на технологическое присоединение будут выполнены.