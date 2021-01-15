РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 янв. Интенсивность дорожного движения в подмосковных Люберцах вырастет из-за массового посещения храмов, церквей и купелей на Крещение, водителям следует парковаться только в строго отведенных местах при подъезде к местам крещенских купаний, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В этом году для люберчан будут организованы три иордани в открытых водоемах: в Наташинском парке, в Малаховском озере и на Кореневском карьере. Время их работы – с 21:00 18 января до 04:00 19 января.

«Люберецкая Госавтоинспекция обеспечит безопасность дорожного движения в период праздника Крещение Господне. С 18 по 19 января 2021 года в городских округах Люберцы, Котельники, Лыткарино, Дзержинский пройдут мероприятия, посвященные религиозному празднику Крещение Господне. Уважаемые участники дорожного движения, будьте предельно внимательными, заранее выбирайте альтернативные маршруты движения, строго выполняйте предписания дорожных знаков и распорядительно-регулировочные действия сотрудников Госавтоинспекции», - говорится в сообщении.

В связи с массовым посещением жителями храмов, церквей, купелей значительно возрастет интенсивность дорожного движения. С целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также во избежание заторов на дорогах Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от поездок на личном автотранспорте и воспользоваться услугами общественного транспорта, а в случае посещения данных мест оставлять транспортные средства только там, где это не противоречит правилам дорожного движения РФ и требованиям сотрудников полиции.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе подготовлено более 200 купелей. В числе наиболее популярных мест купания – святые источники, такие как преподобного Саввы Сторожевского в Звенигороде и Гремячий ключ в Сергиевом Посаде. Везде в регионе подготовят удобные спуски к воде, настилы, теплые раздевалки, освещение, навигационные знаки. Будет организовано дежурство спасателей и медиков.