РИАМО - 15 янв. После снегопада, который прошел в регионе в ночь на 14 января, с подмосковных дорог вывезли 74,5 тысячи кубических метров снега, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для устранения последствий снегопада на дороги региона было выведено более 2 тысяч единиц спецтехники», - говорится в сообщении.

В Подмосковье за прошедший снегопад выпало до 15 сантиметров снега, что составляет 20% от январской нормы осадков.

Кроме того, в предстоящую ночь в регионе начнется снегопад, он достигнет своего пика днем 16 января.