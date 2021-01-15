РИАМО - 15 янв. В свиноводческих комплексах, фермах и личных подсобных хозяйствах Подмосковья начали применять новые ветеринарные правила по содержанию свиней, утвержденные Минсельхозом РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, в новых правилах есть как ужесточения, так и послабления.

«Одно из отличий в том, что предприниматели и фермеры строго придерживаются запрета содержания свиней на участках, где ранее располагались скотомогильники, навозохранилища и закрытые животноводческие предприятия. А также на территории, где действовали или действуют сейчас полигоны ТБО, очистные сооружения и кожевенные производства», — пояснил Воскресенский.

Согласно новым правилам фермеры также обеспечивают безвыгульное содержание свиней. Выгул осуществляется под навесами с исключением контактов с другими животными, в том числе птицами. Кроме того, вновь вводимые в эксплуатацию объекты для карантинирования свиней располагаются не менее чем в 200 метрах от других свиноводческих помещений.

Воскресенский напомнил, что на территории области на сегодняшний день расположено 1014 КФХ и личных подсобных хозяйств, содержащих более 11,5 тысяч свиней. Также в регионе осуществляют деятельность 48 предприятий других форм собственности, осуществляющих содержание и разведение около 85 тысяч свиней.

Новые правила разработаны для снижения рисков распространения болезней животных, в том числе особо опасных и будут действительны до 31 декабря 2026 года.