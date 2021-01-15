РИАМО - 15 янв. За минувший год подмосковные птицефабрики произвели свыше 30 миллионов штук перепелиных яиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Валовое производство перепелиных яиц во всех категориях хозяйств за прошлых год составило более 30 миллионов штук. Два самых крупных предприятия региона произвели порядка 25 миллионов штук яиц», — сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Производством яиц и мяса перепелов в области в первую очередь занимаются «Шепиловская птицефабрика» в деревне Шепилово Серпуховского округа и «Угличская птицефабрика» в деревне Тураково Сергиево-Посадского округа.

Министр отметил, что данные предприятия являются лидерами перепелиной сферы не только в Московской области, но и в России.

Кроме них в Подмосковье содержанием перепелов занимаются десять фермерских и 42 личных хозяйства.