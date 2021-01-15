РИАМО - 15 янв. За минувший год подмосковные птицефабрики произвели свыше 30 миллионов штук перепелиных яиц, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Производством яиц и мяса перепелов в области в первую очередь занимаются «Шепиловская птицефабрика» в деревне Шепилово Серпуховского округа и «Угличская птицефабрика» в деревне Тураково Сергиево-Посадского округа.
Министр отметил, что данные предприятия являются лидерами перепелиной сферы не только в Московской области, но и в России.
Кроме них в Подмосковье содержанием перепелов занимаются десять фермерских и 42 личных хозяйства.
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