РИАМО - 15 янв. Сибирские морозы, которые ожидаются в Подмосковье, не помешают строительному процессу, он продолжится в соответствии с установленными технормами, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Строительные процессы будут продолжаться в соответствии с технологическими нормами. Сроки завершения строительства определены, объекты будут введены вовремя», - сказал собеседник агентства.

Ранее синоптики предупредили о наступлении сибирских морозов в Московском регионе. Так, всю предстоящую неделю в столице и Подмосковье будет идти небольшой снег, температура воздуха составит от минус 15 до минус 30 градусов. Подобной погоды в столичном регионе не было около 2-3 лет.