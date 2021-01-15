РИАМО - 15 янв. На 59-м году жизни скончался заслуженный артист России Александр Воробьев, сообщается в Instagram-аккаунте Московского театра под руководством Олега Табакова.

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Петровича. Его уход — большое горе для всех нас», — говорится в сообщении.

Воробьев родился 14 февраля 1962 года в Гомеле. В труппу театра его приняли 1 января 1989 года.

Многие спектакли «Табакерки» невозможно представить без этого артиста. Например, «Два ангела, четыре человека».

На сайте театра отмечается, что спектакли «Рассказ о семи повешенных» и «Рассказ о счастливой Москве», в которых был занят актер, удостоились премии «Золотая маска». Также Воробьев снялся в нескольких десятках фильмов.

В 2000 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.