РИАМО - 15 янв. Железнодорожники ввели в график движение пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги после технического сбоя, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы по расписанию», — говорится в сообщении.

Ранее движение поездов на первом Московском центральном диаметре и Савеловском направлении было затруднено из-за незапланированной остановки неисправного состава. Его отбуксировали.

Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы как можно быстрее ввести поезда в график.