РИАМО - 15 янв. Крупнейший производитель детских игрушек в РФ – компания «Десятое королевство» из Шаховской – вошла в национальный проект «Производительность труда», коллективу уже представили проект для реализации, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Первый этап планируют реализовать в течение шести месяцев. В целом мероприятия по повышению эффективности производства будут проходить в ООО «Десятое королевство» три года.

«Это уже 38 компания из Московской области, которая будет повышать производительность труда в рамках нацпроекта. Всего в 2021 году к проекту будет привлечено не менее 22 промышленных предприятий региона», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Первый этап будет реализовываться при участии сотрудников Федерального центра компетенций (ФЦК). Они предложат индивидуальные решения по росту производительности труда, устранив все виды потерь. Такой формат направлен на формирование новой культуры производительности на предприятии и совершенствование производства.

Нацпроект «Производительность труда» нацелен на повышение производительности труда и поддержку занятости. Нацпроект предполагает оптимизацию процессов на предприятиях и сокращение их издержек, а также повышение квалификации персонала, качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Согласно параметрам нацпроекта, производительность труда должна расти на 5% в год.

Компания «Десятое королевство» основана в 2002 году и является самым крупным производителем игрушек и развивающих игр на территории Российской федерации. Она имеет около 100 товарных знаков и более 30 действующих патентов на изобретения, регулярно получает отраслевые награды и входит в перечень системообразующих предприятий России и Подмосковья. Сейчас компания производит более 1,7 тысячи товаров, а на 2021 год запланирован выход 250 новых игрушек.