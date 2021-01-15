РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 янв. В подмосковном Подольске проинспектировали ход ремонта Климовской городской больницы №2, комиссия посчитала некачественными работы на фасаде здания, также не работала часть кондиционеров и вентиляция, отсутствует входной козырек, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках федерального партийного проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» Максимович проинспектировал ремонт в Климовской городской больнице №2. Совместно с главным врачом Климовской городской больницы №2 Иолантой Буравцовой, депутатом горсовета, членом фракции «Единая Россия» Олегом Паскарем и представителями подрядной организации осмотрели качество проведенных работ в медицинском учреждении.

«На сегодняшний день ремонтные работы на четвертом этаже подходят к завершению. Однако отметили ряд замечаний, которые подрядчик должен устранить к следующей пятнице или в ближайшее время. Ремонт данного объекта здравоохранения держу на личном контроле», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также комиссия нашла визуальные признаки некачественных работ на фасаде здания. Не функционируют некоторые кондиционеры, разбито окно, закрыта вентиляционная шахта, отсутствует козырек при входе в корпус.